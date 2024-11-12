Такі елементи гардероба носили Керолін Бессетт-Кеннеді та Гвінет Пелтроу, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Наприкінці цього року й на початку наступного в тренди увійдуть 5 речей, які були модними в 90-х роках.

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Пальто в леопардовий принт

Останній рік доволі сильно зросла популярність на леопардовий принт. Його популяризував ще Крістіан Діор у 1947 році, а тепер його інтерпретували чимало дизайнерів у нових колекціях. Таке пальто не важко стилізувати. Важливо лише підбирати речі в класичних кольорах, без будь-яких принтів.



Стильні речі, які повертаються в моду з 90-х / Фото Pinterest

Вузькі джинси

Ці джинси вже кілька останніх сезонів намагаються увійти в моду, втім досі вважаються суперечливими. Вони з’явилися ще наприкінці 1990-х років. Впізнавані завдяки приталеному крою, який облягає фігуру від талії до щиколоток. На подіумах їх представили модні бренди Miu Miu, Versace і Hermès та радять їх знову додати до свого гардероба.



Модні речі, які повертаються в моду з 90-х / Фото Pinterest

Сумка багет

Красива сумка-багет видовженої форми – це чудове втілення мінімалізму з 90-х років. Сумка має простий крій, тож добре поєднується з будь-яким вбранням, є практичною та універсальною.



Стильні речі, які повертаються в моду з 90-х / Фото Pinterest

Усі ці речі є для нас знайомими й простими в стилізації. Леопардове пальто стане родзинкою будь-якого образу, джинси скіні підійдуть під високі чоботи, а сумка багет доповнить верхній одяг, який у вас є – від шуби до дублянки.