Який одяг категорично не можна прасувати: про це знають одиниці

Виявляється, є певна категорія речей, які не треба прасувати, якщо не хочете пошкодити тканину. Праска для деяких тканин є справжнім ворогом, тому радимо ознайомитися зі списком вбрання, яке може обійтися без прасування.

На будь-якій одиниці одягу завжди можна знайти етикетку, на якій буде зазначено – можна прасувати річ чи ні, пише Lady 24. Позначка перекресленої праски означає, що такий матеріал прасувати не можна, бо інакше ви його легко знищите.

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Не всі люблять прасувати. Для декого цей процес є втомлюючим, тому спішимо повідомити, що є низка речей, які не потребують жодних маніпуляцій з праскою. Річ у тому, що таке вбрання виготовлене з тканини, яка не мнеться, або погано реагує на високі температури.

Щоб знати, які речі не можна прасувати, аби не знищити одяг, нижче розповідаємо про всі тканини, яким зовсім не підходить контакт з гарячою праскою.

Нейлон та поліестер

Ці синтетичні матеріали здатні легко плавитися при високій температурі. Підошва праски може миттєво призвести до деформації тканини чи навіть проплавлених дірок. Для таких речей краще використовувати відпарювач, а якщо дозволяє етикетка – прасувати при дуже низькій температурі.

Вовна

На вовняному одязі рідко можна побачити складки, тому прасувати його не варто. А ще шерсть після прання в жодному разі не можна ставити в сушарку. Річ треба висушити рівно розклавши.

Ацетат і акрил

Ці тканини мають властивість деформуватися чи жовтіти від гарячої праски. Якщо випрасувати річ необхідно, тоді це можна робити лише на мінімальній температурі й прасувати через додаткову тканину.



Деякі речі не можна прасувати / Фото Unsplash

Шовк

Така делікатна тканина може сильно пошкодитися під впливом високої температури. Прасування речей з шовку може призвести до втрати блиску та навіть появи слідів від праски. Шовкові речі взагалі краще ніколи не прасувати й використовувати до них відпарювач.

Кашемір

Найчастіше з кашеміру виготовляють светри, які й можуть бути зім’ятими, але складки не можна прибирати праскою. Достатньо буде лише обробити одяг паром.

Оксамит

При прасуванні тканина з оксамиту може втратити текстуру та блиск, тому висока температура їй протипоказана. Дозволяється лише легке відпарювання.

Лайкра та еластан

З цього матеріалу виробляють спортивний одяг та купальники завдяки їхній еластичності. Та прасувати вироби не можна, інакше можуть пошкодитися волокна еластану й лайкри, а це призведе до втрати еластичності.

Щоб вбрання з цих тканин не м'ялося, достатньо буде після прання їх рівно розвісити, щоб тканина самостійно розгладилася.