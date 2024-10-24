Втім образ треба формувати не лише для того, щоб сподобатися іншій людині, пише Lady 24. Від вбрання залежить наскільки комфортно й впевнено себе будете відчувати ви.

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Перше правило – одяг повинен бути не лише привабливим, але й доречним. Щоб вразити партнера на першому побаченні, варто створити образ в стилі мінімалізм. Це мають бути класичні речі в базових кольорах або вбрання у стилі кежуал – джинси з кросівками.

На перше побачення не обов’язково одягати сукню та підбори, оскільки в такому вигляді ви не зовсім будете себе впевнено почувати, та й таке вбрання пасує для походу в ресторан. На прогулянку варто одягати щось банальне, в якому у вас буде красивий, та водночас простий вигляд. Що точно не варто одягати – читайте далі.

М’ятий одяг

Часом на рандеву ми можемо поспішати через зайнятість на роботі чи особисті справи, втім це не означає, що потрібно вибігати з дому в м’ятому одязі. Таке вбрання стане вашим найбільшим модним промахом. Неохайний одяг зможе повністю зіпсувати враження, навіть якщо це вбрання буде брендовим.

Спортивний костюм

Більшість перших побачень відбуваються в невимушеній обстановці. Зустріч може проходити в парку чи в якихось красивих прогулянкових місцях. Однак навіть в такому випадку не варто одягати спортивний костюм, інакше ви продемонструєте неповагу до людини.



Одяг відіграє важливу роль на першому побаченні / Фото Pexels

Антитрендовий одяг

Дівчатам часом важко прощатися зі своїм улюбленим вбранням, втім якщо воно вийшло з моди, тоді одягати його на перше побачення заборонено. У таких речах ви будете виглядати дещо дивними й покажете свій поганий смак.

Відвертий одяг

На першому побаченні завжди хочеться вразити іншу людину, однак не варто одягати занадто обтислі речі з великими розрізами. Таке вбрання на перше побачення вважається доволі недоречним.

Одягайте на перше побачення щось гарне, але не нав’язливе. Вбрання не повинне бути повсякденне, але скромне, а стилізація речей повинна бути зі смаком. Дорого та красиво виглядає поєднання речей в одному кольорі. Ефектний вигляд має комбінація чорного та білого, а ще аутфіти в пастельних відтінках, які одразу дарують ніжний та невимушений образ.