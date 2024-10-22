Поро них на своїй сторінці в інстаграмі розповіла стилістка Юліко. За її словами, ідеальний гардероб має бути універсальним, функціональним і відображати ваш стиль. Щоб ваш гардероб був повноцінним та містив усі речі для будь-якої події, радимо розпочати з головних правил та звернути увагу на всі 8 кроків.

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Базовий гардероб

Ваша основа гардероба має складатися з базових речей, які будуть легко комбінуватися між собою. Це можуть бути нейтральні кольори, прості форми чи класичні силуети.

До базового гардероба відноситься:

Біла сорочка або футболка;

Чорні штани або джинси;

Класичний піджак;

Маленька чорна сукня;

Чорний або темно-синій светр;

Нейтральні взуття на кожен день (кросівки, лофери).

Якість понад кількість

Для того, щоб речі прослужили вам якомога довше, віддавайте перевагу не багатьом дешевим одиницям, а вбранню якісних матеріалів.

Функціональність та зручність

Складаючи гардероб, орієнтуйтеся на свій спосіб життя. Потрібно врахувати повсякденну активність та особливість роботи. Одяг повинен бути зручним та практичним в носінні.

Універсальність

Стилістка дала цінну пораду, яку слід врахувати при виборі вбрання. Кожна річ у вашому гардеробі повинна поєднуватися щонайменше з 3 іншими речами. Це допоможе створювати більше образів із меншою кількістю одягу.



Речі у вашому гардеробі мають бути універсальними / Фото Pexels

Інвестиції в аксесуари

Образи без аксесуарів будуть неповноцінними, тому обирайте цікаві сумки, пояси та якісне взуття, які піднімуть аутфіт на новий рівень. Також варто інвестувати в аксесуари, які доповнять ваш стиль.

Сезонність

Ваш гардероб має бути поділеним на сезони: осінь-зима та весна-літо. Це допоможе краще організувати одяг і вчасно оновлювати його.

Зберігання та догляд

Щоб продовжити термін служби речей – не нехтуйте якісним доглядом. Дбайливо зберігайте одяг, а після завершення сезону ховайте його у відповідні місця.

Екологічність

Стилістка також зауважила, що у сучасному світі варто обирати вбрання, яке виробляється етичними способами з екологічних матеріалів. Це не лише збереже навколишнє середовище, але й підвищить якість гардероба.

Дотримуючись цих правил, ви зможете легко створити гардероб, який вам довго прослужить, відповідатиме вашим потребам та відображатиме саме вашу індивідуальність.