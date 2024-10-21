Для того, щоб одяг добре пахнув, часом одного прання недостатньо. Вбрання, яке довго лежить у шафі може набувати неприємного запаху. Однак цієї проблеми можна позбутися, якщо скористатися порадою від блогерки, яку вона розповіла у своєму інстаграмі.

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Як покращити запах одягу у шафі

Щоб речі, як довго зберігаються у шафі завжди гарно пахнули, вам потрібно взяти вологі серветки, звичайний рис та улюблений парфум. На серветку треба висипати столову ложку рису й нанести кілька пшиків парфуму. Далі її зав'яжіть з двох кінців, щоб вийшов мішечок.

Експертка каже, що рис добре поглинає вологу, тому приємний запах у шафі буде триматися дуже довго. Такі мішечки зберігайте між одягом або вішайте на вішалки.

Блогерка розповіла, як подарувати одягу чудовий аромат

Як ще надати одягу приємного запаху

Щоб надати вбранню чудового аромату в шафі, спробуйте поставити букетик засушеної лаванди. Ця квітка не лише є ефектним ароматизатором, але й відлякує своїм запахом міль з шафи.

Приємний запах надають ефірні олії. Треба поставити у шафу блюдце з серветкою змочену в ароматизованій олії. Також можна скористатися спеціальним мішечком з різноманітними травами та спеціями. Це може бути м’ята, меліса, гвоздика чи мускатний горіх. Помістіть їх у мішечок з марлі чи тканини.

Досить дієвим є цитрусовий ароматизатор. У марлевий мішечок треба поставити висушену цедру лимонів, апельсинів та мандаринів.