Для того, чтобы одежда хорошо пахла, порой одной стирки недостаточно. Наряд, который долго лежит в шкафу может приобретать неприятный запах. Однако этой проблемы можно избавиться, если воспользоваться советом от блогера, который она рассказала в своем инстаграме.

Смотрите также Как вывести пятна от вина с различных видов тканей: сохраните себе эти лайхфаки

Как улучшить запах одежды в шкафу

Чтобы вещи, как долго хранятся в шкафу всегда хорошо пахли, вам нужно взять влажные салфетки, обычный рис и любимый парфюм. На салфетку надо высыпать столовую ложку риса и нанести несколько пшиков парфюма. Далее ее завяжите с двух концов, чтобы получился мешочек.

Эксперт говорит, что рис хорошо поглощает влагу, поэтому приятный запах в шкафу будет держаться очень долго. Такие мешочки храните между одеждой или вешайте на вешалки.

Блогер рассказала, как подарить одежде замечательный аромат

Как еще придать одежде приятный запах

Чтобы придать наряду замечательного аромата в шкафу, попробуйте поставить букетик засушенной лаванды. Этот цветок не только является эффектным ароматизатором, но и отпугивает своим запахом моль из шкафа.

Приятный запах придают эфирные масла. Надо поставить в шкаф блюдце с салфеткой смоченную в ароматизированном масле. Также можно воспользоваться специальным мешочком с различными травами и специями. Это может быть мята, мелисса, гвоздика или мускатный орех. Поместите их в мешочек из марли или ткани.

Достаточно действенным является цитрусовый ароматизатор. В марлевый мешочек надо поставить высушенную цедру лимонов, апельсинов и мандаринов.