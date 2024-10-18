В красном вине содержится танин – природное вещество, которое есть в красном винограде, пишет Sante+. Дубильные вещества связываются с волокнами ткани и оставляют пятна, которые трудно вывести.

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А вот сложность очистки зависит от типа поврежденной ткани, поскольку она отличается волокнами и степенью проницаемости. Рассмотрим самые популярные ткани и способы выведения пятна от вина.

Как вывести пятно из полиэстера и нейлона

Для этого надо воспользоваться кислородным порошком и моющим средством. В 1 литре воды надо залить 1 столовую ложку моющего средства и погрузить в раствор загрязненный предмет одежды. Потрите одежду в мыльной воде пока пятно не исчезнет. После этого постирайте ткань в горячей воде с добавлением 1 столовой ложки кислородного отбеливателя.

Как вывести пятно с шерсти, шелка, льна, акрила

Метод также требует кислородного отбеливателя и моющего средства для деликатных тканей. В литре воды растворите 1 столовую ложку моющего средства. Потрите пятно в воде и после этого тоже постирайте с 1 столовой ложкой кислородного отбеливателя.

Как вывести пятно с кожи и замши

В 1 литре теплой воды размешайте 1 столовую ложку моющего средства. Перемешайте раствор, чтобы он вспенился и нанесите на пятно с помощью губки. Далее протрите ткань влажной тряпкой.



Советы, которые помогут вывести пятна с одежды / Фото Pexels

Как вывести свежее пятно от вина

Свежее пятно от вина вывести гораздо проще. Первое, что нужно сделать – посыпать его солью. Дайте ему немного времени, чтобы оно впитало в себя вино и стало розовым.

Как вывести стойкие пятна от вина

В случае, если пятно от вина держится на вещах уже длительное время, то стоит воспользоваться несколькими другими советами.

Средство для мытья посуды и перекись водорода

3 части перекиси водорода смешайте с 1 частью средства для мытья посуды. Смесь нанесите на пятно и оставьте на час, а затем постирайте в стиральной машинке.

Газированная вода и уксус

Вы могли этого и не знать, но газированная вода прекрасно расщепляет молекулы красного вина. Чтобы результат был еще лучше, добавьте уксус. Смесь нанесите на пятно, а затем промокните и постирайте вещь.

Теплое молоко

Нанесите теплое молоко на пятно и оставьте на несколько минут, а потом промокните губкой или сухой тканью.