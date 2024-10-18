У червоному вині міститься танін – природна речовина, яка є в червоному винограді, пише Sante +. Дубильні речовини зв’язуються з волокнами тканини й залишають плями, які важко вивести.

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А от складність очищення залежить від типу пошкодженої тканини, оскільки вона відрізняється волокнами й ступенем проникності. Розглянемо найпопулярніші тканини та способи виведення плями від вина.

Як вивести пляму з поліестеру й нейлону

Для цього треба скористатися кисневим порошком та миючим засобом. В 1 літрі води треба залити 1 столову ложку мийного засобу та занурити в розчин забруднений предмет одягу. Потріть одяг у мильній воді доки пляма не зникне. Після цього поперіть тканину в гарячій воді з додаванням 1 столової ложки кисневого відбілювача.

Як вивести пляму з вовни, шовку, льону, акрилу

Метод також вимагає кисневого відбілювача й миючого засобу для делікатних тканин. У літрі води розчиніть 1 столову ложку миючого засобу. Потріть пляму у воді й після цього теж поперіть з 1 столовою ложкою кисневого відбілювача.

Як вивести пляму зі шкіри та замші

В 1 літрі теплої води розмішайте 1 столову ложку миючого засобу. Перемішайте розчин, щоб він спінився й нанесіть на пляму за допомогою губки. Далі протріть тканину вологою ганчіркою.



Поради, які допоможуть вивести плями з одягу / Фото Pexels

Як вивести свіжу пляму від вина

Свіжу пляму від вина вивести набагато простіше. Перше, що потрібно зробити – посипати її сіллю. Дайте їй трохи часу, щоб вона увібрала в себе вино й стала рожевою.

Як вивести стійкі плями від вина

У випадку, якщо пляма від вина тримається на речах вже тривалий час, то варто скористатися кількома іншими порадами.

Засіб для миття посуду та перекис водню

3 частини перекису водню змішайте з 1 частиною засобу для миття посуду. Суміш нанесіть на пляму й залишіть на годину, а потім виперіть у пральній машинці.

Газована вода та оцет

Ви могли цього й не знати, але газована вода чудово розщеплює молекули червоного вина. Щоб результат був ще кращим, додайте оцет. Суміш нанесіть на пляму, а потім промокніть й виперіть річ.

Тепле молоко

Нанесіть тепле молоко на пляму й залишіть на кілька хвилин, а тоді промокніть губкою чи сухою тканиною.