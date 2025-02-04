Омолоджуючий одяг для жінок після 60 років: стилістка дала цінні поради

Чомусь жінки після 60 років не приділяють належну увагу своєму вбранню, однак стилістка зазначає, що все ж таки варто мати у своєму гардеробі певні речі, які зможуть прибрати кілька зайвих років.

Гардероб кожної жінки відрізняється, пише 24 Канал з посиланням на Best Life. Дехто може любити базові футболки в класичних кольорах, інші ж роблять ставку на шкіряні речі чи кардигани. Дехто може себе комфортно почувати в джинсах, а хтось може тяжіти до штанів.

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У кожної жінки є свій смак, і це нормально, втім стилістка Джекі Кінг каже, що жінкам все ж таки варто звернути увагу на дві речі, які додадуть їхньому образу молодшого вигляду.

Джинсова куртка

Така куртка ідеально підійде на весну для повсякденного образу. Цю річ можна сміливо одягнути в офіс, одягнувши під низ блузу чи футболку. До джинсової куртки можна підібрати джинси в тон, щоб створити костюм й довершити аутфіт білими кросівками.

Чорний жакет

Стилістка зазначила, що жінка після 60 років повинна мати у своєму гардеробі чорний жакет. Він ідеально довершить офісний образ зі штанами палаццо чи підійде для вечірнього виходу в поєднанні з джинсами.

Ключовим залишається лише пошук правильної форми. Жінкам з широкими плечима треба уникати приплічників. Якщо ж найширша частина тіла нижче талії, тоді вкорочені блейзери добре збалансують й зменшать ширину стегон.

Блейзер із завуженою талією підійде для жінок з фігурою пісочний годинник, оскільки підкреслить та продемонструє вже наявні вигини.

Джинсова куртка та піджак відповідають принципу "трьох шарів". Важливо подумати про правильний підбір верху та низу, а вже для того, щоб трансформувати образ, потрібно підбирати джинсову куртку чи жакет. Зрілим жінкам варто дотримуватися ще й правила 80/20, де 80% вигляду забезпечують речі в класичному стилі, а 20% – трендове вбрання.