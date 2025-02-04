Гардероб каждой женщины отличается, пишет 24 Канал со ссылкой на Best Life. Некоторые могут любить базовые футболки в классических цветах, другие же делают ставку на кожаные вещи или кардиганы. Некоторые могут себя комфортно чувствовать в джинсах, а кто-то может тяготеть к брюкам.

Читайте также Омолаживающие стрижки для женщин после 55 лет: самые трендовые прически

У каждой женщины есть свой вкус, и это нормально, впрочем стилист Джеки Кинг говорит, что женщинам все же стоит обратить внимание на две вещи, которые придадут их образу более молодой вид.

Джинсовая куртка

Такая куртка идеально подойдет на весну для повседневного образа. Эту вещь можно смело одеть в офис, надев под низ блузу или футболку. К джинсовой куртке можно подобрать джинсы в тон, чтобы создать костюм и довершить аутфит белыми кроссовками.

Черный жакет

Стилист отметила, что женщина после 60 лет должна иметь в своем гардеробе черный жакет. Он идеально завершит офисный образ с брюками палаццо или подойдет для вечернего выхода в сочетании с джинсами.

Ключевым остается только поиск правильной формы. Женщинам с широкими плечами надо избегать приталенников. Если же самая широкая часть тела ниже талии, тогда укороченные блейзеры хорошо сбалансируют и уменьшат ширину бедер.

Блейзер с зауженной талией подойдет для женщин с фигурой песочные часы, поскольку подчеркнет и продемонстрирует уже имеющиеся изгибы.

Джинсовая куртка и пиджак соответствуют принципу "трех слоев". Важно подумать о правильном подборе верха и низа, а уже для того, чтобы трансформировать образ, нужно подбирать джинсовую куртку или жакет. Зрелым женщинам стоит придерживаться еще и правила 80/20, где 80% вида обеспечивают вещи в классическом стиле, а 20% – трендовые наряды.