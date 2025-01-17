Кольори одягу, які привертають у життя гроші: почніть їх носити вже сьогодні

Люди вірять у всілякі прикмети, що пов’язані із залученням фінансового потоку в життя, втім не всі знають, що гроші привертають не лише певні атрибути, які ми носимо з собою в гаманці, але й кольори одягу.

Езотерики переконані в тому, що є певні кольори, які наповнені такими енергетичними вібраціями, що привертають у життя багатство, пише 24 Канал. Щоб залучити фінансовий потік, радимо додати у свій гардероб вбрання кількох красивих та яскравих кольорів.

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Червоний

Це один з найпотужніших кольорів, який справді здатен залучити в життя гроші. Фахівці радять одягати його на ділові зустрічі та роботу. Обирайте для себе червону сумку, червоний гаманець чи будь-які інші аксесуари.

Коричневий

Будь-які відтінки коричневого потішать вас надбавкою до зарплати, тому приміряйте частіше в офіс коричневі костюми, блузи чи светри. Також вдалим буде купівля пальта в шоколадному кольорі.

Жовтий

Цей колір має сильну жіночу енергетику, тож допомагає не лише залучити кошти, але й привабити в життя дорогі подарунки. Найкраще обирати для себе невеличкі аксесуари в жовтому кольорі чи прикраси. Чудово підійде золото, золоті ланцюжки, браслети чи брошки.

Фіолетовий

А от цей колір вже відповідає за розумні витрати. Якщо одягати фіолетові речі, то кошти ви ніколи не витратите на даремні речі. Також вбрання в цьому кольорі допомагає швидше повернути борги та привернути додаткові кошти в життя. Рекомендовано носити светри, блузи чи водолазки.

Блакитний

Езотерики кажуть, що цей колір добре працює в будь-яких фінансових операціях. Варто приміряти на собі блакитну білизну, штани, блузу, спідницю чи взуття.