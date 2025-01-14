Андре Тан активно веде свій блог про моду та розповідає про актуальні позиції вбрання, аксесуарів чи навіть застережує від певних антитрендових речей, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера.

Читайте також Вельветові штани – найбільший тренд зими 2025: добірка стильних прикладів

Нещодавно Андре Тан вже ділився трендовим вбранням на 2025 рік, втім тепер випустив другу частину та зазначив, що речі, які увійдуть в моду вже зовсім скоро, є його улюбленими.

Мереживні елементи

Дизайнер зазначив, що цього року мереживо буде просто на будь-якому вбранні. Бренди представили з мереживом колготи, топи, рукавички, сукні, взуття, шкарпетки. Андре Тан додав, що тенденція на мереживо виглядає неймовірно жіночно та сексуально.



Красиві речі, які будуть в тренді у 2025 році / Фото Pinterest

Бохо стиль

Цей стиль увірвався в моду ще минулого року, однак вже у 2025 році він буде на піку популярності. Бохо шик складається з натуральних тканин, вільних та об’ємних тканин, багатошаровості та безліч додаткових деталей, що складається з бахроми, мережива, вишивки та усіляких рюшів. Речі в бохо стилі – яскраві, кольорові й принтовані.

Варто також додати до свого гардероба капелюшки, хустки, пов’язки та веселу біжутерію. Дизайнер додав, що обожнює стиль бохо з 70-х, оскільки це його найулюбленіша епоха.



Стильні речі, які будуть в тренді у 2025 році / Фото Pinterest

Бахрома

Саме бахрома є ключовим елементом бохо-шику та універсальна деталь, яка ідеально вписується в гардероб кожної жінки. Впродовж всіх сезонів бахроми буде багато на різних речах.



Красиві речі, які будуть в тренді у 2025 році / Фото Pinterest

Раніше Андре Тан розповідав про те, що у 2025 році в моді будуть приталені силуети, вбрання в яскравих кольорах та авжеж головний відтінок – Mocha Mousse. Дизайнер розповів, що тренд на речі оверсайз почне потрохи відходити. Монохром залишатиметься актуальним, втім все ж таки варто починати розбавляти аутфіти яскравими елементами гардероба й не забувати про відтінок шоколадного мусу.