Усі дівчата люблять красивий, але комфортний одяг, пише 24 Канал. Вельветові штани полюбили завдяки тому, що вони м’які, приємні на дотик та добре стилізуються з будь-якими речима.

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Штани з вельвету – тренд 2025 року

Ще від початку зими fashion-видання рясніли матеріалами про повернення в моду вельветових штанів, тому їх точно варто додати до свого гардероба, бо нас чекає не лише ще 2 місяці холодної зими, але й доволі прохолодний березень.

Певний час штани з вельвету вважалися антитрендом. Вони були на піку популярності в нульових, а потім якось раптово зникли даючи першість штанам з екошкіри. Тепер же вельветові штани є вигідною альтернативою джинсам.

Дизайнери повернули в моду сучасні версії вельветових штанів, які можна носити на повсякдень чи у вихідні дні. Обираючи штани в класичних кольорах, ви їх можете легко поєднати з базовими гольфами, красивими светрами з в’язаними косичками, цікавими лонгслівами чи навіть картатими сорочками.

Для образів вихідного дня вельветові штани можна стилізувати разом з вишуканими блузами з бантами чи жабо, чи мінімалістичними варіантами в білому, чи дорогому насиченому яскравому кольорі.

Вельветові штани добре поєднуються з усіма видами верхнього одягу – від пуховика до дублянки, шуби чи утепленого пальта. Разом з тим, вони без проблем стилізуються з черевиками челсі, уггами на високій підошві чи гостроносими чоботами на підборах.

До найпопулярніших кольорів вельветових штанів належить чорний та коричневий. Саме такі варіанти найчастіше обирають для себе модниці. Обирати можете над фактурою, оскільки вельвет може бути дрібним чи об’ємним. Тут вже варто покладатися на власні вподобання.

Насправді вельветові штани є класикою, про яку ми на тривалий час забули. Та якщо придбати їх, то ви точно не пожалієте про таку покупку. У своїх колекціях вельветові штани презентували чимало відомих брендів, тож ви точно не прогадаєте з вибором вбрання, яке вважається цього сезону трендовим.