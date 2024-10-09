Олена Зеленська одягнула костюм, який ніколи не вийде з моди: його носять всі жінки

Перша леді України відома своєю любов’ю до костюмів, в яких постійно з’являється на усіляких подіях. Нещодавно Олена Зеленська представила костюм, який завжди буде актуальним та ніколи не вийде з моди.

Стилем Олени Зеленської захоплюються всі, а її інстаграм переповнений найрізноманітнішими виходами. Вона надзвичайно вдало та гармонійно приміряє на собі костюми на основі жакетів та штанів.

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Перша леді любить мінімалізм та класику. Вкрай рідко звертається у своїх виходах до яскравих кольорів та найчастіше обирає базові чи нюдові відтінки, які їй неабияк личать. Класичні тони мають дорогий вигляд, тож підкреслюють її статусність, вишуканість і елегантність.

Олена Зеленська у чорному костюмі

У гардеробі дружини президента є безліч костюмів у найрізноманітніших фасонах та кольорах від українських брендів. Прихильники Зеленської знають, що її улюбленим кольором є синій, втім нещодавно перша леді представила на собі безсмертну класику – чорний костюм в поєднанні з білою сорочкою.

У такому образі перша леді була запрошена на щорічний форум культурної дипломатії, який проходив у Києві. Перша леді доповнила чорний жакет зі штанами туфлями-човниками чорного кольору, а піджак довершила золотою брошкою у вигляді квітки. Олена Зеленська розпустила волосся та підкреслила аутфіт золотистими сережками.



Олена Зеленська у класичному костюмі / Фото з інстаграму першої леді

За образи Олени Зеленської відповідає стилістка Наталі Каменських, яка є співзасновницею відомого українського бренду Gunia. Project. Наталі точно знає, що чорний костюм є класикою, яка завжди буде в моді, тому часто створює для першої леді виходи в діловому костюмі.

Чорний костюм щороку презентують у своїх колекціях відомі бренди, їх носять знамениті зірки та всі модниці. Такий костюм є в гардеробах відомих політикинь, співачок, акторок тощо. Цей універсальний костюм можна стилізувати разом з кросівками чи туфлями на підборах. Він дає можливість створювати розслаблений образ на основі базової футболки під низом, чи додавати офіційності завдяки білій сорочці.

Костюм, як в Олени Зеленської, можна розпаровувати, одягаючи жакет з іншими штанами, а чорні штани палаццо доповнювати жакетами з інших костюмів. Такі маніпуляції з вбранням можна здійснювати завдяки чорному кольору, який легко поєднується з будь-яким іншим та є символом аристократичності та розкоші.