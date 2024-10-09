8 жовтня на Тайм-сквер у Нью-Йорку відбулася світська подія "Жінка року 2024" за версією глянцю Glamour, йдеться в інстаграмі Just Jared. Захід супроводжувався червоною доріжкою, на якій відомі зірки могли продемонструвати свої образи. Бейонсе ж на червоній доріжці не позувала, однак представила свій образ вже на вечірці.

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Новий образ Бейонсе

Виконавиця завітала на модну подію в новому амплуа. Бейонсе носить зараз коротку стрижку у відтінку платинового блонду. Стилісти зробили чималий об’єм та великі кучері, тож зачіска мала справжній голлівудський вигляд.

Співачка вирішила не обирати розкішну сукню на подію, тож приміряла футболку лимонного відтінку, яку поєднала жовтою шовковою спідницею довжини максі. На низ вона одягнула босоніжки на підборах, а зверху накинула бежеве пальто з хутряною вставкою.

Аутфіт виконавиці довершили сонцезахисні окуляри, рукавички з фатину та мінімалістичний чорний клатч. На події Бейонсе виглядала усміхненою, втім на її обличчі все одно простежувалася тривожність та хвилювання.

Новий вихід співачки на світській події

Як Бейонсе причетна до скандалу з P. Diddy

Річ у тому, що Бейонсе є близькою подругою підозрюваного у сексуальному насиллі, сутенерстві та рекеті P. Diddy. З інстаграм-профілю співачки вже відписалося кілька мільйонів користувачів, які хейтять її за те, що вона причетна до злочинів разом зі своїм чоловіком Jay-Z.

У тіктоці шириться безліч відеороликів з підозрами в тому, що саме Бейонсе причетна до загибелі багатьох відомих зірок, які могли завадити її успіху. Співачку навіть звинувачують у смерті Майкла Джексона.

Попри арешт свого друга P. Diddy, співачка публікує в інстаграмі рекламні інтеграції з відомими брендами, ділиться світлинами зі світських подій, але жодним чином не коментує скандал, який не вщухає кілька тижнів.

Додамо, що соціальні мережі також переповнені відеороликами з премій Греммі, на сцені яких зірки, які вигравали нагороди, змушені були згадати про успіх Бейонсе.

Користувачі вбачають в цьому страх перед співачкою та вважають, що інші виконавці боялися, щоб вона їх не позбулася, оскільки не терпить конкуренції. У вікіпедії Бейонсе йдеться про те, що вона є найуспішнішою темношкірою гастролюючою співачкою в історії.