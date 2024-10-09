8 октября на Тайм-сквер в Нью-Йорке состоялось светское событие "Женщина года 2024" по версии глянца Glamour, говорится в инстаграме Just Jared. Мероприятие сопровождалось красной дорожкой, на которой известные звезды могли продемонстрировать свои образы. Бейонсе же на красной дорожке не позировала, однако представила свой образ уже на вечеринке.

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Новый образ Бейонсе

Исполнительница пришла на модное событие в новом амплуа. Бейонсе носит сейчас короткую стрижку в оттенке платинового блонда. Стилисты сделали большой объем и большие кудри, поэтому прическа имела настоящий голливудский вид.

Певица решила не выбирать роскошное платье на событие, поэтому примерила футболку лимонного оттенка, которую соединила желтой шелковой юбкой длины макси. На низ она надела босоножки на каблуках, а сверху накинула бежевое пальто с меховой вставкой.

Аутфит исполнительницы довершили солнцезащитные очки, перчатки из фатина и минималистичный черный клатч. На событии Бейонсе выглядела улыбающейся, впрочем на ее лице все равно прослеживалась тревожность и волнение.

Новый выход певицы на светском событии

Как Бейонсе причастна к скандалу с P. Diddy

Дело в том, что Бейонсе является близкой подругой подозреваемого в сексуальном насилии, сутенерстве и рэкете P. Diddy. С инстаграм-профиля певицы уже отписалось несколько миллионов пользователей, которые хейтят ее за то, что она причастна к преступлениям вместе со своим мужем Jay-Z.

В тиктоке ширится множество видеороликов с подозрениями в том, что именно Бейонсе причастна к гибели многих известных звезд, которые могли помешать ее успеху. Певицу даже обвиняют в смерти Майкла Джексона.

Несмотря на арест своего друга P. Diddy, певица публикует в инстаграме рекламные интеграции с известными брендами, делится фотографиями со светских событий, но никак не комментирует скандал, который не утихает несколько недель.

Добавим, что социальные сети также переполнены видеороликами с премий Грэмми, на сцене которых звезды, которые выигрывали награды, вынуждены были вспомнить об успехе Бейонсе.

Пользователи видят в этом страх перед певицей и считают, что другие исполнители боялись, чтобы она их не лишилась, поскольку не терпит конкуренции. В википедии Бейонсе говорится о том, что она является самой успешной темнокожей гастролирующей певицей в истории.