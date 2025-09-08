Жінок з кучерявим волоссям є досить багато, втім більшість стрижок чомусь орієнтовані на прямі пасма. Стилісти ж визначили кілька красивих зачісок, які підійдуть жінкам після 50-річного віку з кучерявим від природи волоссям.

Сучасні стрижки допоможуть жінкам після 50 років засяяти та навіть візуально прибрати кілька років, пише 24 Канал з посиланням на Parade. З віком волосся втрачає текстуру, тому важливо обирати зачіску, яка приховає тьмяність та неслухняність волосся.

Які стрижки після 50 років є трендовими?

Кучері відкривають можливості для різних форм, тож актуальними будуть піксі чи довгий каскад. Професійні стилісти порекомендували кілька стрижок, які допоможуть жінці після 50 років мати чудовий вигляд.

Кучерявий шег

Така стрижка поєднує в собі об’єм та рух. Зачіска була популярною в 70-х роках, а тепер знову набирає популярності завдяки тому, що надає обличчю легкості. Додати блиску локонам можна завдяки незмивному крему, а після укладки крапнути кілька крапель олії.



Модні стрижки для 50-річних жінок / Фото Pinterest

Діва з 90-х

Зачіска підходить для жінок, які мають пружні та великі кучері. Стилісти зазначають, що стрижка однаково пасує жінкам різного віку. Зачіска здатна подарувати впевненість та зробити образ енергійним.



Модні стрижки для 50-річних жінок / Фото Pinterest

Класична піксі

Стрижка ідеально підкреслить індивідуальність кожного локона. Підійде старшим жінкам, бо не потребує складного догляду. Після укладки можна лише нанести мус на волосся й надати форму пальцями.



Модні стрижки для 50-річних жінок / Фото Pinterest

Кучерявий боб

Зачіска має акуратний вигляд та вдало пасує з бічним проділом чи легким чубчиком. Добре підходить для жінок, які не хочуть надто короткого чи довгого волосся.



Модні стрижки для 50-річних жінок / Фото Pinterest

Багатошарове каре

Стрижка надає кучерям вільний рух, при цьому зберігає форму. Виділити кожен локон можна завдяки нанесенню зволожувального крему. Регулярне підстригання кожних 2 місяці збереже об’єм та привабливість зачіски.



Модні стрижки для 50-річних жінок / Фото Pinterest

Які стрижки приховують зморшки?