Українська телеведуча Катерина Осадча показала своїм підписникам те, що завжди залишається поза кадром. Вона провела коротку екскурсію своєю гардеробною кімнатою.

Які речі для неї справді цінні та чому їх так мало серед усього різноманіття, Осадча розповіла у своєму Instagram, пише 24 Канал.

Що в гардеробі Осадчої?

Зірка підтримує вітчизняних дизайнерів – у її гримерці можна побачити колекцію класичних вишиванок, мінімалістичних костюмів та суконь, що демонструють складні деталі. Багато речей – це сценічні костюми з популярних шоу "Голос країни" та "Маленькі гіганти".

Вона також підкреслила своє презирство до бездумного шопінгу, наголосивши на вдумливому підході до вибору одягу.

Насправді у мене дуже багато речей, яким багато років. Особливо з початком війни я дуже мало купую,

– розповідає вона.

Катерина Осадча дуже пишається своєю колекцією капелюшків, яка стала візитною карткою її особистого стилю. Під час шоу "Світське життя" телеведуча продемонструвала цілу низку головних уборів – від легких солом'яних капелюшків, що ідеально підходять для повсякденних прогулянок, до екстравагантних виробів, призначених для світських раутів високого рівня.

Прихильність до капелюшків закріпила їх як невідійманий елемент її модного стилю.



Катерина особливо полюбляє капелюшки / Фото з інстаграму @kosadcha

Осадча підкреслює, що справжній стиль виходить за рамки кількості одягу, яким вона володіє, і полягає в умінні продумано поєднувати улюблені речі.

