Украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала своим подписчикам то, что всегда остается за кадром. Она провела короткую экскурсию по своей гардеробной комнате.

Какие вещи для нее действительно ценны и почему их так мало среди всего многообразия, Осадчая рассказала в своем Instagram, пишет 24 Канал.

Читайте также Мода 90-х возвращается: Леся Никитюк поразила фигурой после родов в трендовых джинсах

Что в гардеробе Осадчей?

Звезда поддерживает отечественных дизайнеров – в ее гримерке можно увидеть коллекцию классических вышиванок, минималистичных костюмов и платьев, демонстрирующих сложные детали. Многие вещи – это сценические костюмы из популярных шоу "Голос страны" и "Маленькие гиганты".

Она также подчеркнула свое презрение к бездумному шопингу, отметив вдумчивый подход к выбору одежды.

На самом деле у меня очень много вещей, которым много лет. Особенно с началом войны я очень мало покупаю,

– рассказывает она.

Екатерина Осадчая очень гордится своей коллекцией шляпок, которая стала визитной карточкой ее личного стиля. Во время шоу "Светская жизнь" телеведущая продемонстрировала целый ряд головных уборов – от легких соломенных шляпок, идеально подходящих для повседневных прогулок, до экстравагантных изделий, предназначенных для светских раутов высокого уровня.

Приверженность к шляпкам закрепила их как неотъемлемый элемент ее модного стиля.



Екатерина особенно любит шляпки / Фото из инстаграма @kosadcha

Осадчая подчеркивает, что настоящий стиль выходит за рамки количества одежды, которым она обладает, и заключается в умении продуманно сочетать любимые вещи.

К слову, ранее певица Тина Кароль показала идеальное платье для последних дней лета.