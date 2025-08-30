То, что за кадром: Осадчая показала свой гардероб и назвала вещи, которые всегда спасают
- Екатерина Осадчая показала свой гардероб, включая коллекцию классических вышиванок, костюмов и сценических нарядов.
- Телеведущая отмечает, что стиль – это не количество одежды, а умение сочетать любимые вещи.
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала своим подписчикам то, что всегда остается за кадром. Она провела короткую экскурсию по своей гардеробной комнате.
Какие вещи для нее действительно ценны и почему их так мало среди всего многообразия, Осадчая рассказала в своем Instagram, пишет 24 Канал.
Что в гардеробе Осадчей?
Звезда поддерживает отечественных дизайнеров – в ее гримерке можно увидеть коллекцию классических вышиванок, минималистичных костюмов и платьев, демонстрирующих сложные детали. Многие вещи – это сценические костюмы из популярных шоу "Голос страны" и "Маленькие гиганты".
Она также подчеркнула свое презрение к бездумному шопингу, отметив вдумчивый подход к выбору одежды.
На самом деле у меня очень много вещей, которым много лет. Особенно с началом войны я очень мало покупаю,
– рассказывает она.
Екатерина Осадчая очень гордится своей коллекцией шляпок, которая стала визитной карточкой ее личного стиля. Во время шоу "Светская жизнь" телеведущая продемонстрировала целый ряд головных уборов – от легких соломенных шляпок, идеально подходящих для повседневных прогулок, до экстравагантных изделий, предназначенных для светских раутов высокого уровня.
Приверженность к шляпкам закрепила их как неотъемлемый элемент ее модного стиля.
Екатерина особенно любит шляпки / Фото из инстаграма @kosadcha
Осадчая подчеркивает, что настоящий стиль выходит за рамки количества одежды, которым она обладает, и заключается в умении продуманно сочетать любимые вещи.
