В них на экране появилась известная украинская телеведущая Леся Никитюк – это образ с широкими джинсами может взять себе на заметку любая модница. Пишет 24 Канал со ссылкой на пост в Instagram @novy_channel.

Читайте также В стиле этно и бохо: Белла Хадид вышла в свет в модном платье с уникальной вышивкой

Какой образ выбрала Леся Никитюк?

Телеведущая выбрала широкие джинсы из светло-голубого денима с завышенной талией и элегантный белый корсетный топ, подчеркивающий женственность.

Модель, как у Никитюк, имеет интересный акцент на талии в виде завязки. Такое сочетание с денимом и бельевым стилем очень популярно, поскольку создает баланс между расслабленностью и изысканностью.

Завершила образ она бело-черными кроссовками с раздвоенным носком, известные как Tabi boots, добавив современный и модный штрих к общему виду.



Леся Никитюк показала идеальные джинсы / Фото из инстаграма @novy_channel

Широкие джинсы в трендах 2025 года

Джинсы с широкими штанинами набирают популярность, поскольку потребители отходят от десятилетий доминирующих джинсов скинни. Этот тренд подчеркивает стремление к комфорту, ведь широкие штанины обеспечивают большую свободу движений, улучшенную воздухопроницаемость и общую расслабленную посадку в течение всего дня.

Модные эксперты отмечают, что джинсы с широкими штанинами универсальны и их можно легко стилизовать для разных случаев. Они хорошо сочетаются с разнообразным верхом, включая укороченные фасоны, футболки, свитера больших размеров, приталенные блузы и даже худи, а также с разнообразной обувью.

Кроме того, в отличие от зауженных моделей, которые часто подчеркивают недостатки фигуры, джинсы с широкими штанинами делают силуэт стройнее. Они особенно эффективно уравновешивают фигуры с широкими бедрами, создавая гармоничный образ, который привлекает широкую аудиторию.

А днями ранее певица Тина Кароль показала идеальную фигуру Тина Кароль показала идеальное платье для лета.