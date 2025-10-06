Дженнифер Лопес является частой гостьей светских вечеринок и мероприятий, поэтому готовится к событию тщательно, учитывая все детали, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости.

Как носить костюм после 55 лет?

Исполнительница осуществила светский выход в красивых вещах в стиле Old Money. Дженнифер надела белоснежную рубашку с воротником, дополнив ее брюками белого цвета. Сверху певица примерила жилетку коричневого цвета, которую довершила жакетом из плотной ткани.

К своему изысканному образу Джей Ло подобрала аксессуар в виде шарфа, который завязала на шее. Красавица дополнила look обувью на каблуках. Ее образ украшали золотистые серьги, макияж в коричневых тонах и распущенные длинные волосы.

Аутфит Дженнифер Лопес имеет дорогой и элегантный вид благодаря классическим цветам и вещам. Ее образ имеет уместный вид на широкую публику или для формальных, светских выходов.



Модный образ Дженнифер Лопес / Фото с инстаграм-страницы актрисы

Повторить образ исполнительницы достаточно просто, а при желании, можно стилизовать выход по-своему, добавив вместо белых брюк – костюмные. Монохромный аутфит имеет еще более интересный и эффектный вид.

Недавно певица показала еще один модный образ, делая акцент на молочном свитере и резиновых ботинках, пишет Cosmopolitan. Именно резиновая обувь считается этой осенью самой популярной, а ее носят все модницы в разных цветах – от классических черных до ярких красных.

