Дженніфер Лопес є частою гостею світських вечірок та заходів, тож готується до події ретельно, враховуючи всі деталі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості.

Виконавиця здійснила світський вихід у красивих речах в стилі Old Money. Дженніфер одягнула білосніжну сорочку з коміром, доповнивши її штанами білого кольору. Зверху співачка приміряла жилетку коричневого кольору, яку довершила жакетом з цупкої тканини.

До свого вишуканого образу Джей Ло підібрала аксесуар у вигляді шарфа, який зав’язала на шиї. Красуня доповнила look взуттям на підборах. Її образ прикрашали золотисті сережки, макіяж в коричневих тонах та розпущене довге волосся.

Аутфіт Дженніфер Лопес має дорогий та елегантний вигляд завдяки класичним кольорам та речам. Її образ має доречний вигляд на широку публіку чи для формальних, світських виходів.



Модний образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграм-сторінки акторки

Повторити образ виконавиці досить просто, а за бажання, можна стилізувати вихід по-своєму, додавши замість білих штанів – костюмні. Монохромний аутфіт має ще цікавіший та ефектніший вигляд.

Нещодавно співачка показала ще один модний образ, роблячи акцент на молочному светрі та гумових черевиках, пише Cosmopolitan. Саме гумове взуття вважається цієї осені найпопулярнішим, а його носять всі модниці в різних кольорах – від класичних чорних до яскравих червоних.

