В осінню пору Тіна Кароль часто обирає для себе класичні речі: костюми, пальта чи тренчі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку співачки. Вона любить обирати для себе моднй фактуру, крій та робити правильні акценти в образі. У своєму останньому образі вона поєднала всі останні тренди.

Як виглядала Тіна Кароль?

Співачка для осінньої прогулянки обрала сірий корсет на бретельках, який поєднала з штанами на високій посадці. Тіна обрала для себе тканину сірого кольору в тонкі білі смужки. Зверху виконавиця одягнула сіре пальто розміру оверсайз, доповнивши образ вишневими туфлями на підборах.

Додати строгості монохромному аутфіту співачка вирішила завдяки зібраному волоссю з боків та окулярам з прозорими лінзами й чорною оправою. Сіре пальто – це чудовий варіант верхнього одягу на осінь. Воно має стильний вигляд та вдало стилізується з класичними сукнями, спідницями чи костюмами. Щоб урізноманітнити образ, можна додати яскравий акцент у вигляді взуття.

На своєму прикладі Тіна Кароль показала цікаву гру з формами й силуетами. Вона одягнула приталений топ в поєднанні з оверсайзним пальтом. Така стилізація стврює чудовий та цікавий контраст.

Схоже пальто на Тижні моди у Парижі одягнула Катя Сільченко. У своєму інстаграмі дизайнерка показала красиве поєднання білого верху й низу. Далі вона родзинки завдяки светру зав’язаному на талії й пухнастому взуттю. Образ Каті довершувало сіре пальто оверсайз, яке додавало вигляду вишуканості.

