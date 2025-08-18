Стильный образ уже наделал шума в сети, и одновременно задал идеальный пример платья на последние дни августа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Instagram Тины.
Какое платье Тина Кароль выбрала для выхода в августе?
На недавних снимках на фоне стилизованного урбанистического пространства, певица продемонстрировала свое смелое чувство моды в ярком лимонном мини-платье с асимметричным кроем, многочисленными вырезами и драпировкой, что подчеркивает ее фигуру.
Тина вышла в свет в стильном лимонном платье / Фото из инстаграма @tina_karol
Платье дополняет декоративный шлейф. Тина застилизировала образ прозрачными очками и босоножками на каблуках с рептилийным принтом, а прическу выбрала лаконичную, с мягкими волнами и небрежно распущенной прядью.
Сочетание элементов создало стильный, дерзкий и одновременно женственный образ.
Тина Кароль показала идеальное платье на лето / Фото из инстаграма @tina_karol
В дополнение ко всему, платье сейчас можно приобрести со скидкой на сайте бренда VISHNI за 2 800 гривен. Этот модный выбор певицы подчеркивает способность выглядеть стильно даже в минималистичных образах.
Как отреагировали поклонники на образ Тины?
Под сообщением звезда получила шквал похвал от своих подписчиков. Многие назвали ее "богиней стиля" и сравнили образ с "летними лучами в платье":
- "Такая ух, что захватывает дух".
- "Очки очееееень подходят".
- "Вам очень идет это платье!".
- "Наша одновременно нежная и скандальная девочка".
- "Мальвинка в стиле лофт".
А ранее стильный образ продемонстрировала Иванка Трамп. Ее заметили в Лондоне в розовом корсете и брюках палаццо, которые идеально сидели на девушке.