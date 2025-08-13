Звезда, которая готовится стать мамой в третий раз, продемонстрировала идеальное сочетание удобства и стиля – худи и джинсы. Как Рианна стилизовала беременный образ, показывает 24 Канал со ссылкой на @justjared.

Как Рианна стилизует одежду в беременность?

В своем последнем выходе артистка сделала яркое модное заявление, надев бледно-розовое укороченное худи, которое подчеркнуло ее округлившийся животик. Она соединила его с низко посаженными, свободными джинсами и массивными ботинками.

Дополнила Рианна свой образ гламурными аксессуарами, в частности золотыми цепочками, жемчужным ожерельем и большими очками. Волосы она собрала в расслабленный "пучок", а в макияже – нюдовый цвет губ.

В очередной раз Рианна с гордостью демонстрирует свой беременный животик. Своим примером она призывает будущих мам принять себя новых и не скрывать красоту.

