Зірка, яка готується стати матусею втретє, продемонструвала ідеальне поєднання зручності та стилю – худі та джинси. Як Ріанна стилізувала вагітний образ, показує 24 Канал з посиланням на @justjared.

Як Ріанна стилізує одяг у вагітність?

У своєму останньому виході артистка зробила яскраву модну заяву, одягнувши блідо-рожеве укорочене худі, яке підкреслило її кругленький животик. Вона поєднала його з низько посадженими, вільними джинсами та масивними черевиками.

Доповнила Ріанна свій образ гламурними аксесуарами, зокрема золотими ланцюжками, перловим намистом та великими окулярами. Волосся вона зібрала у розслаблений "пучок", а у макіяжі – нюдовий колір губ.

Вже вкотре Ріанна з гордістю демонструє свій вагітний животик. Своїм прикладом вона закликає майбутніх мам прийняти себе нових і не приховувати красу.

