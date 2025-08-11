Ця зачіска додає об'єму та омолоджує зовнішній вигляд – не потребує особливого догляду, й при цьому стильно виглядає. Як зробити боб Памели Андерсон, розповідає 24 Канал з посиланням на Woman&Home.

Читайте також Вони замінять підтяжку: 3 ідеальні стрижки для круглого обличчя

Чому боб Памели Андерсон такий популярний?

Памела дебютувала з цією зачіскою на Met Gala 2025 – її короткий кучерявий боб швидко привернув до себе увагу і став символом елегантності. Ця розкішна укладка майстерно поєднує вишуканість та сучасний стиль:

старий Голлівуд – об'ємні, грайливі хвилі в стилі Мерілін Монро та Елізабет Тейлор;

італійська Рив'єра – легка недбалість, як після морського бризу;

модні тренди сезону – простота ліній, природний об'єм, акцент на здоровому блиску.

Зачіска Памели ще й практична – коротка стрижка ідеальна в літні місяці. До того ж ця укладка підходить жінкам різного віку.

Як повторити боб Памели?

Оберіть правильну довжину

Зачіска має доходити до рівня щелепи, огортати обличчя та шию. Найкраще показувати стилістам фотографії Памели Андерсон, оскільки вони слугують ідеальними референсами для створення цього образу.

Додайте текстуру та легкість

Еластичні та м'які локони займають центральне місце в цій укладці. Передні пасма мають бути елегантно закрученими всередину, щоб красиво обрамляти обличчя, тоді як потилицю та верхні шари слід укладати назовні, посилюючи загальний ефект руху та легкості.

Захистіть волосся від термічного впливу

Щоб зберегти здоров'я волосся, слід нанести термозахисний спрей перед використанням плойки або щипців. Цей засіб не лише захищає волосся від термічного впливу, але й зволожує його, щоб воно виглядало живим.

Зробіть локони конусоподібною плойкою

Експерти рекомендують обирати інструменти, розроблені спеціально для короткого волосся, з охолоджуваним наконечником.

Фіксація без ефекту "шолома"

Щоб зберегти форму без злипання пасма, варто використовувати легкий лак або текстуруючий спрей. Після нанесення засобу акуратно розчешіть локони щіткою з натуральної щетини, щоб досягти м'якого та відполірованого вигляду.

До слова, раніше 24 Канал розповідав, як надати волоссю ідеального об'єму.