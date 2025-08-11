Ця зачіска додає об'єму та омолоджує зовнішній вигляд – не потребує особливого догляду, й при цьому стильно виглядає. Як зробити боб Памели Андерсон, розповідає 24 Канал з посиланням на Woman&Home.
Читайте також Вони замінять підтяжку: 3 ідеальні стрижки для круглого обличчя
Чому боб Памели Андерсон такий популярний?
Памела дебютувала з цією зачіскою на Met Gala 2025 – її короткий кучерявий боб швидко привернув до себе увагу і став символом елегантності. Ця розкішна укладка майстерно поєднує вишуканість та сучасний стиль:
- старий Голлівуд – об'ємні, грайливі хвилі в стилі Мерілін Монро та Елізабет Тейлор;
- італійська Рив'єра – легка недбалість, як після морського бризу;
- модні тренди сезону – простота ліній, природний об'єм, акцент на здоровому блиску.
Зачіска Памели ще й практична – коротка стрижка ідеальна в літні місяці. До того ж ця укладка підходить жінкам різного віку.
Як повторити боб Памели?
- Оберіть правильну довжину
Зачіска має доходити до рівня щелепи, огортати обличчя та шию. Найкраще показувати стилістам фотографії Памели Андерсон, оскільки вони слугують ідеальними референсами для створення цього образу.
- Додайте текстуру та легкість
Еластичні та м'які локони займають центральне місце в цій укладці. Передні пасма мають бути елегантно закрученими всередину, щоб красиво обрамляти обличчя, тоді як потилицю та верхні шари слід укладати назовні, посилюючи загальний ефект руху та легкості.
- Захистіть волосся від термічного впливу
Щоб зберегти здоров'я волосся, слід нанести термозахисний спрей перед використанням плойки або щипців. Цей засіб не лише захищає волосся від термічного впливу, але й зволожує його, щоб воно виглядало живим.
- Зробіть локони конусоподібною плойкою
Експерти рекомендують обирати інструменти, розроблені спеціально для короткого волосся, з охолоджуваним наконечником.
- Фіксація без ефекту "шолома"
Щоб зберегти форму без злипання пасма, варто використовувати легкий лак або текстуруючий спрей. Після нанесення засобу акуратно розчешіть локони щіткою з натуральної щетини, щоб досягти м'якого та відполірованого вигляду.
До слова, раніше 24 Канал розповідав, як надати волоссю ідеального об'єму.