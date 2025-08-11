Эта прическа добавляет объема и омолаживает внешний вид – не требует особого ухода, и при этом стильно выглядит. Как сделать боб Памелы Андерсон, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Woman&Home.
Почему боб Памелы Андерсон так популярен?
Памела дебютировала с этой прической на Met Gala 2025 – ее короткий кудрявый боб быстро привлек к себе внимание и стал символом элегантности. Эта роскошная укладка искусно сочетает изысканность и современный стиль:
- старый Голливуд – объемные, игривые волны в стиле Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор;
- итальянская Ривьера – легкая небрежность, как после морского бриза;
- модные тренды сезона – простота линий, естественный объем, акцент на здоровом блеске.
Прическа Памелы еще и практичная – короткая стрижка идеальна в летние месяцы. К тому же эта укладка подходит женщинам всех возрастов.
Как повторить боб Памелы?
- Выберите правильную длину
Прическа должна доходить до уровня челюсти, окутывать лицо и шею. Лучше всего показывать стилистам фотографии Памелы Андерсон, поскольку они служат идеальными референсами для создания этого образа.
- Добавьте текстуру и легкость
Эластичные и мягкие локоны занимают центральное место в этой укладке. Передние пряди должны быть элегантно закрученными внутрь, чтобы красиво обрамлять лицо, тогда как затылок и верхние слои следует укладывать наружу, усиливая общий эффект движения и легкости.
- Защитите волосы от термического воздействия
Чтобы сохранить здоровье волос, следует нанести термозащитный спрей перед использованием плойки или щипцов. Это средство не только защищает волосы от термического воздействия, но и увлажняет их, чтобы они выглядели живыми.
- Сделайте локоны конусообразной плойкой
Эксперты рекомендуют выбирать инструменты, разработанные специально для коротких волос, с охлаждаемым наконечником.
- Фиксация без эффекта "шлема"
Чтобы сохранить форму без слипания пряди, стоит использовать легкий лак или текстурирующий спрей. После нанесения средства аккуратно расчешите локоны щеткой из натуральной щетины, чтобы достичь мягкого и отполированного вида.
