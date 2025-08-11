Эта прическа добавляет объема и омолаживает внешний вид – не требует особого ухода, и при этом стильно выглядит. Как сделать боб Памелы Андерсон, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Woman&Home.

Почему боб Памелы Андерсон так популярен?

Памела дебютировала с этой прической на Met Gala 2025 – ее короткий кудрявый боб быстро привлек к себе внимание и стал символом элегантности. Эта роскошная укладка искусно сочетает изысканность и современный стиль:

старый Голливуд – объемные, игривые волны в стиле Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор;

итальянская Ривьера – легкая небрежность, как после морского бриза;

модные тренды сезона – простота линий, естественный объем, акцент на здоровом блеске.

Прическа Памелы еще и практичная – короткая стрижка идеальна в летние месяцы. К тому же эта укладка подходит женщинам всех возрастов.

Как повторить боб Памелы?

Выберите правильную длину

Прическа должна доходить до уровня челюсти, окутывать лицо и шею. Лучше всего показывать стилистам фотографии Памелы Андерсон, поскольку они служат идеальными референсами для создания этого образа.

Добавьте текстуру и легкость

Эластичные и мягкие локоны занимают центральное место в этой укладке. Передние пряди должны быть элегантно закрученными внутрь, чтобы красиво обрамлять лицо, тогда как затылок и верхние слои следует укладывать наружу, усиливая общий эффект движения и легкости.

Защитите волосы от термического воздействия

Чтобы сохранить здоровье волос, следует нанести термозащитный спрей перед использованием плойки или щипцов. Это средство не только защищает волосы от термического воздействия, но и увлажняет их, чтобы они выглядели живыми.

Сделайте локоны конусообразной плойкой

Эксперты рекомендуют выбирать инструменты, разработанные специально для коротких волос, с охлаждаемым наконечником.

Фиксация без эффекта "шлема"

Чтобы сохранить форму без слипания пряди, стоит использовать легкий лак или текстурирующий спрей. После нанесения средства аккуратно расчешите локоны щеткой из натуральной щетины, чтобы достичь мягкого и отполированного вида.

