Так, удачно подобранная стрижка может значительно улучшить внешний вид человека, создавая баланс и изменяя формы. 24 Канал рассказывает о 3 идеальных стрижках для круглого лица со ссылкой на Vogue, которое цитирует Эдуардо Санчеса, директора салона Maison Eduardo Sánchez.

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Какие стрижки идеально подходят круглому лицу?

Длинные слои и средняя длина

Стилист Санчес предлагает остановить свой выбор на градуированных стрижках с длинными передними прядями, приходящимися между носом и губами. Такой подход помогает создать баланс между чертами лица.

Идеальная длина для таких стрижек – средняя. Эксперт особенно предостерегает от коротких стрижек для очень круглых лиц, рекомендуя, чтобы волосы по крайней мере достигали плеч. Хотя слишком длинные волосы не всегда обеспечивают гармоничный вид.



Для круглого лица идеальная стрижка средней длины / Фото Pinterest

Интересно, что даже стрижка пикси, которую часто считают непригодной для круглых форм лица, может быть успешно адаптирована с помощью правильного сочетания объема и длины.

2. Косая челка – лучший выбор

Тем, кто рассматривает вариант с челкой, лучше всего сделать выбор в пользу челки набок, а не прямой. Особенно для тех, кто имеет вьющиеся волосы, очень важно сохранять длинные слои, а общая длина в идеале должна достигать плеч.

Эта стрижка не только визуально удлиняет лицо, но и облегчает укладку. Кроме того, боковая челка дополняет различные прически, в том числе пучки и хвосты.



Круглому лицу подойдет косая челка / Фото Pinterest

3. Прямая средняя длина с легкой градуировкой

Заглядывая в 2026 год, стилисты прогнозируют рост популярности гладких стрижек средней длины, опускающихся чуть ниже плеч. Такие прически часто будут иметь едва заметную градацию и могут быть дополнены мягкими волнами, что придадут легкого объема.

Эксперт советует избегать стрижек с острыми геометрическими линиями, таких как классический боб или каре, поскольку они могут подчеркнуть округлость лица.

Кроме того, Санчес подчеркивает важность расположения пробора. Боковой пробор рекомендуется делать чаще, чем центральный, поскольку он создает объем на макушке и визуально вытягивает черты лица.

Идеальные стрижки для круглого лица / Фото Pinterest

К слову, трендовые стрижки 80-х годов возвращаются в моду, в частности объемные многослойные стрижки, shag, объемный боб и кудрявая стрижка до плеч.