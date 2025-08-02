В 80-х годах в моде была волчья стрижка, химическая завивка, мягкие повязки для волос, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Такие объемные прически обожали все знаменитости, а женщины повторяли за ним, чтобы быть похожими на своих кумиров.

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Какие стрижки из 80-х будут в моде?

Современные модницы черпают для себя вдохновение из той эпохи и начинают появляться на красных дорожках в стильных укладках. Парикмахеры уже определили несколько причесок, которые будут преобладать до конца года.

Объемная многослойная стрижка

Брук Шилдс имела культовые волосы в 80-х. Она носила волнистую шевелюру, а уже в прошлом году объемные волны возродила Майли Сайрус.

Стрижка shag

Такая стрижка подойдет для всех девушек, которые любят рок. Прическа подходит к черным кожаным курткам и байкерским сапогам. В прошлом году эту стрижку примерила на себе Флоренс Пью, обесцветив волосы, вывернув концы наружу.

Объемный боб

Мег Райан носила прическу боб с кудрями, текстурированную, длиной до подбородка или в стиле пикси. В 2025 году можно воспроизвести самую популярную прическу Мег с фестиваля в Довиоли 1989 года. Ее волосы имели медовый оттенок, большой объем и челка.

Кудрявая стрижка до плеч

В 80-х годах Шер обожала делать химическую завивку. В те времена кудри модно было иметь всем. Спустя десятилетие Зендая вернула моду на кудри до плеч на премьере фильма "Дюна".

Кстати, женщины после 40 лет ищут стрижки, которые омолаживают и легко укладываются. Мы рассказали о нескольких причесок, которые подходят женщинам в их возрасте.