У 80-х роках у моді була вовча стрижка, хімічна завивка, м’які пов’язки для волосся, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Такі об’ємні зачіски обожнювали всі знаменитості, а жінки повторювали за ним, щоб бути схожими на своїх кумирів.

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Які стрижки з 80-х будуть в моді?

Сучасні модниці черпають для себе натхнення з тієї епохи та починають з’являтися на червоних доріжках в стильних укладках. Перукарі вже визначили кілька зачісок, які будуть переважати до кінця року.

Об’ємна багатошарова стрижка

Брук Шилдс мала культове волосся у 80-х. Вона носила хвилясту шевелюру, а вже минулого року об’ємні хвилі відродила Майлі Сайрус.

Стрижка shag

Така стрижка підійде для всіх дівчат, які люблять рок. Зачіска пасує до чорних шкіряних курток та байкерських чобіт. Минулого року цю стрижку приміряла на собі Флоренс П’ю, знебарвивши волосся, вивернувши кінці назовні.

Об’ємний боб

Мег Раян носила зачіску боб з кучерями, текстуровану, довжиною до підборіддя чи в стилі піксі. У 2025 році можна відтворити найпопулярнішу зачіску Мег з фестивалю у Довіолі 1989 року. Її волосся мало медовий відтінок, великий об’єм та чубчик.

Кучерява стрижка до плечей

У 80-х роках Шер обожнювала робити хімічну завивку. У ті часи кучері модно було мати всім. Через десятиліття Зендая повернула моду на кучері до плечей на прем’єрі фільму "Дюна".

До речі, жінки після 40 років шукають стрижки, які омолоджують та легко укладаються. Ми розповіли про кілька зачісок, які пасують жінкам у їхньому віці.