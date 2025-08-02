Поэтому перед тем, как идти к парикмахеру за новой прической, следует подумать, будет ли выбранная стрижка выглядеть привлекательно. 24 Канал со ссылкой на LuxyHair выделил определенные прически, которые могут создать иллюзию более широкого лица и подчеркнуть щеки.

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Какие прически сделают лицо круглым?

Густая челка

Челку часто хвалят за ее омолаживающую способность. Однако, густая прямая челка, которая останавливается на бровях, может иметь неутешительный эффект, делая лоб короче, а лицо шире. При укладке с забранными за уши волосами такая стрижка может создавать сжатый вид, "сдавливая" черты лица сверху.

Более удачная альтернатива – многослойные или асимметричные челки, которые сделают пропорции лица более легкими.



Густая челка может сделать лицо более круглым / Фото Pinterest

2. Прямое каре до подбородка

Стрижка боб подчеркивает линию подбородка, особенно выделяя ее ширину. Она может быть не лучшим выбором для людей с квадратной или круглой формой лица, поскольку создаст визуальные дужки по бокам.

Тем, кто хочет что-то подобное, парикмахеры рекомендуют остановиться на удлиненном каре с мягкой филировкой. Эта альтернатива сделает более стройный силуэт, и будет выглядеть при этом стильно.

3. Зализанные волосы

Такие образы, как гладкие пучки и хвосты, подчеркивают все пропорции лица. Результат может не понравиться девушкам с широкими скулами и большими щеками.



Зализанные хвосты и пучки могут несколько округлить лицо / Фото Pinterest

Если же очень хочется носить такие прически, стоит смягчить их несколькими прядями у лица, или добавить немного объема на макушке.

4. Объемные волны возле щек

Локоны, которые ниспадают возле зоны щек, могут создавать неожиданный визуальный, и не всегда удачный, эффект. Это особенно заметно в кудрявых стрижках, которые закручиваются внутрь, что может нечаянно добавить объема лицу.

Чтобы достичь более приятного вида, стилисты рекомендуют начинать волны ниже, в идеале – на уровне ключицы или даже ниже.

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