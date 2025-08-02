Тому перед тим, як йти до перукаря за новою зачіскою, слід подумати, чи буде обрана стрижка виглядати привабливо. 24 Канал з посиланням на LuxyHair виділив певні зачіски, які можуть створити ілюзію ширшого обличчя та підкреслити щоки.

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Які зачіски зроблять обличчя круглим?

Густий чубчик

Чубчик часто хвалять за його здатність омолодження. Однак, густий прямий чубчик, який зупиняється на бровах, може мати невтішний ефект, роблячи лоб коротшим, а обличчя ширшим. При укладанні з забраним за вуха волоссям така стрижка може створювати стиснутий вигляд, "здавлюючи" риси обличчя зверху.

Більш вдала альтернатива – багатошарові або асиметричні гривки, які зроблять пропорції обличчя легшими.



Густий чубчик може зробити обличчя круглішим / Фото Pinterest

2. Пряме каре до підборіддя

Стрижка боб підкреслює лінію підборіддя, особливо виділяючи її ширину. Вона може бути не найкращим вибором для людей з квадратною або круглою формою обличчя, оскільки створить візуальні дужки з боків.

Тим, хто хоче щось подібне, перукарі рекомендують зупинитися на подовженому каре з м'яким філірування. Ця альтернатива зробить більш стрункий силует, і виглядатиме при цьому стильно.

3. Зализане волосся

Такі образи, як гладкі пучки та проділені хвости, підкреслюють всі пропорції обличчя. Результат може не сподобатися дівчатам з широкими вилицями та більшими щоками.



Зализані хвости і пучки можуть дещо округлити обличчя / Фото Pinterest

Якщо ж дуже хочеться носити такі зачіски, варто пом'якшити їх декількома пасмами біля обличчя, або додати трохи об'єму на маківці.

4. Об'ємні хвилі біля щік

Локони, які спадають біля зони щік, можуть створювати несподіваний візуальний, і не завжди вдалий, ефект. Це особливо помітно у кучерявих стрижках, які закручуються всередину, що може ненавмисно додати об'єму обличчю.

Щоб досягти більш приємного вигляду, стилісти рекомендують починати хвилі нижче, в ідеалі – на рівні ключиці або навіть нижче.

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