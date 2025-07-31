Влітку в моді будуть класичні та невибагливі стрижки, які легко укладати, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. До того ж вони добре адаптовуються під різні форми обличчя.

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Яку стрижку зробити влітку?

Стрижка – це завжди гарна ідея. Зміна зовнішнього вигляду дає неймовірне відчуття себе, тому не вагайтеся й спробуйте зачіску, яка зможе покращити ваш образ в рази.

Метелик

Стрижка чудово підкреслює об’єм та рухливість волосся. Багатошарова й текстурована зачіска зараз в моді, а стрижка метелик красиво обрамляє обличчя. Загальна довжина зберігається, тому підстригаються лише пасма. Укладати стрижку метелик варто за допомогою фена, накручуючи пасма на велику круглу щітку.

Русявий боб

Для тих, хто любить світле волосся, але не хоче висвітлювати його у блонд, радимо звернути увагу на русявий відтінок. Колір красиво виглядає на різних зачісках, але якщо хочете спробувати щось новеньке, то пропонуємо придивитися до іконічної стрижки боб, яка підійде до будь-якого типу зовнішності.

Подовжений чубчик

Щоб зробити погляд виразним, рекомендуємо влітку обрамити обличчя за допомогою подовженого чубчика. Завдяки довжині за ним буде легко доглядати. Чубчик добре пасуватиме до коротких чи довгих стрижок.

Коли найкраще робити стрижку у серпні ви можете дізнатися завдяки місячному календарю стрижок.