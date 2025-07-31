Летом в моде будут классические и неприхотливые стрижки, которые легко укладывать, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. К тому же они хорошо адаптируются под различные формы лица.

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Какую стрижку сделать летом?

Стрижка – это всегда хорошая идея. Изменение внешнего вида дает невероятное ощущение себя, поэтому не сомневайтесь и попробуйте прическу, которая сможет улучшить ваш образ в разы.

Бабочка

Стрижка прекрасно подчеркивает объем и подвижность волос. Многослойная и текстурированная прическа сейчас в моде, а стрижка бабочка красиво обрамляет лицо. Общая длина сохраняется, поэтому подстригаются только пряди. Укладывать стрижку бабочка стоит с помощью фена, накручивая пряди на большую круглую щетку.

Русый боб

Для тех, кто любит светлые волосы, но не хочет осветлять его в блонд, советуем обратить внимание на русый оттенок. Цвет красиво смотрится на разных прическах, но если хотите попробовать что-то новенькое, то предлагаем присмотреться к иконической стрижке боб, которая подойдет к любому типу внешности.

Удлиненная челка

Чтобы сделать взгляд выразительным, рекомендуем летом обрамить лицо с помощью удлиненной челки. Благодаря длине за ней будет легко ухаживать. Челка хорошо подойдет к коротким или длинным стрижкам.

Когда лучше всего делать стрижку в августе вы можете узнать благодаря лунному календарю стрижек.