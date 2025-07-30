Beauty-индустрия не стоит на месте, поэтому прически получают новое дыхание, при этом не теряя женственного вида, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Короткие стрижки становятся ключевым элементом стиля.

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Какие короткие прически в моде в этом году?

Многослойный боб

Эта стрижка подойдет для многих женщин старшего возраста. Сочетание слоев удачно моделирует лицо, смягчая линию подбородка. Лоб можно прикрыть зауженной челкой. В результате получится элегантная короткая стрижка.

Мальчишеская стрижка

Несмотря на короткую длину, даже молодые девушки охотно примеряют эту стрижку на себе. Прическа освобождает затылок и благодаря мини-челке создает особый акцент на глазах.

Микробоб

Такая стрижка позволяет сохранить определенную длину волос. Микробоб подчеркивает красоту и визуально улучшает общий силуэт, делая прическу современной и изящной. Стилисты советуют эту стрижку всем, кто хочет что-то короткое, но не желает терять женственность.

Стрижка маллет

Вертикальные линии стрижки маллет, затылок и лоб остаются открытыми и четкими. Прическа имеет определенный шик, поэтому подойдет тем, кто не боится привлекать к себе внимание.

Инди-боб

Волнистая текстура прически возвращает в моду нулевых. В этом же году инди-боб придаст образу небрежности и особого шарма.

Когда лучше всего делать стрижку в августе вы можете узнать благодаря лунному календарю стрижек.