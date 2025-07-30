Beauty-індустрія не стоїть на місці, тому зачіски отримують нове дихання, при цьому не втрачаючи жіночного вигляду, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Короткі стрижки стають ключовим елементом стилю.

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Які короткі зачіски в моді цього року?

Багатошаровий боб

Ця стрижка підійде для багатьох жінок старшого віку. Поєднання шарів вдало моделює обличчя, пом’якшуючи лінію підборіддя. Лоб можна прикрити завуженим чубчиком. У результаті вийде елегантна коротка стрижка.

Хлоп’яча стрижка

Попри коротку довжину, навіть молоді дівчата залюбки приміряють цю стрижку на собі. Зачіска звільняє потилицю та завдяки мінічубчику створює особливий акцент на очах.

Мікробоб

Така стрижка дозволяє зберегти певну довжину волосся. Мікробоб підкреслює красу та візуально покращує загальний силует, роблячи зачіску сучасною та витонченою. Стилісти радять цю стрижку всім, хто хоче щось коротке, але не бажає втрачати жіночність.

Стрижка маллет

Вертикальні лінії стрижки маллет, потилиця та лоб залишаються відкритими та чіткими. Зачіска має певний шик, тож підійде тим, хто не боїться привертати до себе увагу.

Інді-боб

Хвиляста текстура зачіски повертає в моду нульових. Цього ж року інді-боб додасть образу недбалості та особливого шарму.

Коли найкраще робити стрижку у серпні ви можете дізнатися завдяки місячному календарю стрижок.