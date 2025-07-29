Влітку більшість жінок вкорочують довжину волосся, тому у добірці порад ми віднайшли кілька стрижок каре, пише 24 Канал. Тонке та рідке волосся може бути від природи, тож якщо ви вже втомилися від таких пасм, то пропонуємо все швидко вирішити у перукарському кріслі.

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Яке каре зробити для тонкого волосся?

Каре з рівним зрізом

Коротка стрижка каре візуально створює більший об’єм. Така зачіска здатна зробити волосся візуально густішим та об’ємнішим. Перукарі радять робити рівний зріз, який за бажання можна буде підкрутити плойкою всередину до обличчя, як це зробила Селена Гомес.



Стрижки каре для тонкого волосся / Фото Pinterest

Французький боб-каре

Помітна частина волосся цієї стрижки зосереджена на вилицях, тому це надає об’єму його нижній частині. Ця зачіска не потребує вирівнювання чи укладки, які впливають на стоншення волосся. Оригінальний чубчик французького бобу є основною фішкою, завдяки якому зачіска асоціюється з парижанками.



Стрижки каре для тонкого волосся / Фото Pinterest

Хвилясте каре

Жінкам, які мають від природи хвилясте волосся, потрібно зробити каре. Ця стрижка точно надасть локонам неймовірного об’єму. А от ті, хто мають пряме волосся, зможуть зробити локони самостійно завдяки бігудям.



Стрижки каре для тонкого волосся / Фото Pinterest

Градуйоване каре

Універсальна техніка стрижки волосся допомагає швидко вирішити проблему тонкого та пошкодженого волосся. Технологія здатна збільшити об’єм волосся вдвічі. Зачіска не потребує укладання, а після миття волосся, його достатньо висушити феном.



Стрижки каре для тонкого волосся / Фото Pinterest

Коли найкраще робити стрижку у серпні ви можете дізнатися завдяки місячному календарю стрижок.