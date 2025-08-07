Бізнесвумен Іванка Трамп любить мінімалістичне та лаконічне вбрання, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості. Перебуваючи у Лондоні білявка вирішила замість структурованих жакетів та спідниць-олівців зробити ставку на вишукане вбрання.

Читайте також У моду вриваються туфлі з фільму "Диявол носить Prada-2": як вони виглядають

Як одягнулася Іванка Трамп у Лондоні?

Донька президента США приміряла ефектний рожевий корсет, який поєднала з широкими штанами палаццо. Корсет мав тонкі бретельки та широкий виріз, який дещо оголював зону декольте. Штани на високій посадці вдало підкреслили струнку талію та візуально зробити ріст ще вищим.

Свій образ Іванка не прикрасила жодними ювелірними виробами, лише зробила легкий макіяж на обличчі та вклала волосся у легкі хвильки.

Додамо, що Іванка Трамп нещодавно показувала свій образ, який підготувала для поїздки в Лондон. Вона зробила фотосесію у сукні зі східними мотивами з принтом у пальми. Її образ, доповнений золотистими босоніжками та клатчем, зібрав близько 100 тисяч вподобань в інстаграмі.

До слова, другий сезон серіалу "Венздей" вже доступний на Netflix. Дженна Ортега з'явилася в проморолику в ефектному образі з бунтарською зачіскою, яку легко повторити, використовуючи гребінець, чорну гумку, невидимки та лак для волосся.