Бизнесвумен Иванка Трамп любит минималистичные и лаконичные наряды, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости. Находясь в Лондоне блондинка решила вместо структурированных жакетов и юбок-карандашей сделать ставку на изысканные наряды.

Как оделась Иванка Трамп в Лондоне?

Дочь президента США примерила эффектный розовый корсет, который сочетала с широкими брюками палаццо. Корсет имел тонкие бретельки и широкий вырез, который несколько обнажал зону декольте. Брюки на высокой посадке удачно подчеркнули стройную талию и визуально сделали рост еще выше.

Свой образ Иванка не украсила никакими ювелирными изделиями, только сделала легкий макияж на лице и уложила волосы в легкие волны.

Добавим, что Иванка Трамп недавно показывала свой образ, который подготовила для поездки в Лондон. Она сделала фотосессию в платье с восточными мотивами с принтом в пальмы. Ее образ, дополнен золотистыми босоножками и клатчем, собрал около 100 тысяч лайков в инстаграме.

