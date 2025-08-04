В одном из съемочных дней актрису Энн Хэтэуэй, которая играет роль Энди Сакс, заметили в минималистичном наряде, который сразу привлек к себе внимание изысканной лаконичностью, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какие туфли станут в моде в 2025 году?

Стилисты подобрали для актрисы базовую белую футболку с удлиненным рукавом, которую дополнял необычный шлейф, спадающий по классическим брюкам-сигаретам. Довершили образ черные солнцезащитные очки, массивное серебристое колье и черная сумка на длинной ручке, а особой изюминкой стала обувь.

Энн Хэтэуэй в новом фильме появится в туфлях модели Modellerie от бренда Prada из коллекции весна-лето 2025. Их особенностью является крылатая форма с вырезами спереди и на пятке. Туфли на низком каблуке являются практичными и удобными, поэтому точно соберут вокруг себя ценителей минималистичного стиля.



Модная обувь Энн Хэтэуэй / Фото Getty Images

Из трендов много лет не выходят классические туфли-лодочки, поэтому можно подобрать для себя что-то в похожем интересном стиле, для разнообразия собственного гардероба. Энн Хэтэуэй показала на собственном примере, как удачно дополнить белый верх и низ белыми туфлями. Впрочем классические черные к монохромным аутфитам в белом цвете также прекрасно подходят.

К слову, летом актуальными стали шлепанцы в сетку, балетки со стразами и базовые балетки из сеточки.