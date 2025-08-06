Дженна Ортега записала коротке відеозвернення до українців, запросивши шанувальників до перегляду другої частини серіалу, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Netflix.

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"Привіт, Україно! Невермор кличе. Більше монстрів, більше таємниць, ще більше мороку. "Венздей" 2 сезон вже доступний на Netflix", – зазначила Дженна Ортега.

Акторка постала перед камерами у чорному шкіряному костюмі, що складався з особливої куртки на блискавці, яка дозволяла оголити частину спини. Низ довершувала шкіряна спідниця. Знаменитість зробила цікаву зачіску, яку можна легко повторити.

Як повторити зачіску Дженни Ортеги?

Дженна доповнила шкіряний зухвалий костюм бунтарською зачіскою. Акторка зробила недбалий пучок із випущеними пасмами спереду. Щоб повторити цю зачіску знадобиться гребінець, чорна гумка для волосся, невидимки та лак для волосся.

Спочатку відокремте два передні пасма волосся та закріпіть їх зажимами. Решту волосся зберіть у високий хвіст, обгортаючи його навколо основи, створюючи пучок. Закріпіть все невидимками та гумкою. Для об’єму можна трішки витягнути пасм. Для фіксації передні пасма та пучок збризніть лаком для волосся.

Зачіска Дженни Ортеги: дивіться відео

До слова, 6 серпня на Netflix вийшла перша частина другого сезону серіалу "Венздей", що містить чотири епізоди. Друга частина сезону вийде 3 вересня, а загалом сезон матиме вісім епізодів.