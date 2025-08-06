Вже за місяць розпочинається осінь, а це означає, що майстри представили клієнтам кілька наймодніших відтінків, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. У моді буде кашеміровий блонд, попелястий скандинавський відтінок, насичений теплий мокко чи яскравий мідний рудий.

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Які кольори волосся будуть в моді восени?

Кашеміровий блонд

Цей відтінок має ще іншу назву – медовий блонд. Його можуть в новому сезоні спробувати ті, хто хоче отримати природний блонд з карамельними відблисками в бежево-медовому відтінку. Для красивого вигляду фарбування, можна зробити навколо обличчя делікатні локони як у Розі Гантінгтон-Вайтлі. Стилісти радять відтінок жінкам зі світлою шкірою та прохолодним відтінком, із зеленими, карими чи блакитними очима.

Мідний рудий

Останнім часом замість класичного рудого, все частіше стилісти рекомендують клієнтам обирати мідний відтінок. Колір поєднується з асорті кориці, бурштину та апельсина, надаючи волоссю ефектності. Колористи радять обирати напівперманентну фарбу з теплими рудо-оранжевими відблисками. Відтінок чудово підходить брюнеткам з теплим відтінком шкіри.

Мокко-мус

На осінь чудово пасуватиме відтінок теплого шоколаду з карамельними відблисками. Колір виглядає природно та дорого. Варто запропонувати колористу зробити нейтральну основу, доповнивши карамельними переливами. Підходить колір всім, але найкраще пасує теплій шкірі.

Скандинавський блонд

Попелясто-платиновий блонд є холодним відтінком, який зберігає природну свіжість. Для отримання кольору варто обрати світу базу, поєднавши з кількома світлими тонами. Підтримуйте колір спеціальними засобами для білявок, щоб уникнути жовтизни. Відтінок підходить жінкам з холодним чи нейтральним відтінком шкіри.

Вишнева кола

Для жінок, які люблять щось сміливе, пропонуємо на осінь темно-каштановий відтінок з червоним відтінком. Для підтримки інтенсивності кольору, забезпечте регулярне тонування волосся. Відтінок підходить для власниць теплої шкіри й темних очей.

До слова, боб-каре у вінтажному стилі стане модним трендом 2025 року з елегантним виглядом та легкістю в догляді.