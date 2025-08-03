Перукарі вже добре знаються на тому, що пасує жінкам у старшому віці, тож порадили кілька відтінків фарб, які здатні освіжити вигляд на очах, пише 24 Канал.

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У який колір пофарбувати волосся після 50 років?

Стилісти навіть зазначають, що колір волосся в певних випадках здатен омолодити нічим не гірше, ніж косметична процедура. Потрібно лише обрати правильний відтінок. Запропоновані нами варіанти зможуть омолодити від 5 до 10 років.

Теплий блонд

Світлий тон волосся завжди відсвіжає образ, тому добре підходить для фарбування для жінок після 50 років. Від чистого блонду в цьому віці варто відмовитися, обравши натомість ніжний пшеничний чи медовий відтінок.



Відтінки волосся, які омолоджують / Фото Pinterest

Карамельний відтінок

Відтінок чудово підходить старшим жінкам, які хочуть омолодити свій вигляд. Особливо красиво виглядає тон з бронзовим відливом. За словами стилістів, такий відтінок освіжає та омолоджує обличчя.



Відтінки волосся, які омолоджують / Фото Pinterest

Горіховий відтінок

Для жінок з теплим кольоротипом шкіри після 50 років добре підходить горіховий відтінок. Він чудово освітлює обличчя, відвертає увагу від тьмяності, а вдало підібрана зачіска здатна приховати вікові зміни.



Відтінки волосся, які омолоджують / Фото Pinterest

До слова, боб-каре у вінтажному стилі стане модним трендом 2025 року з елегантним виглядом та легкістю в догляді.