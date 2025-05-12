Це і не дивно, адже такий одяг підпадає під дрес-код. Водночас він дозволяє підкреслити індивідуальність, пише 24 Канал.

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Варанти образів на останній дзвоник

Оригінальна сукня

Обирайте стриману сукню, що може нагадувати форму. Це дуже комфортний варіант на лінійку. До того ж згодом її можна буде одягати на побачення, зустріч з подругами і просто на прогулянку.



Як одягнутись на шкільну лінійку / Фото Pinterest

Блуза і спідниця

Якщо доповнити цей образ гостроносими туфлями, вийде по-справжньому елегантний образ. Перевагою такого лука є широка варіативність можливих комбінацій.



Варіанти елегантних образів / Фото Pinterest

Костюм

Жіночі костюми – це тренд останніх років. Якщо ви зможете підібрати для себе вдалу модель, то матимете бездоганний вигляд.



Що одягнути в офіс / Фото Pinterest

Лайфхак! Якщо в день, коли у вас лінійка, буде спекотно, замість піджака підберіть жилет. Його можна вдягати просто на голе тіло. Це точно не виглядатиме вульгарно, якщо обрати модель, яка добре лягає по фігурі.



Варіанти монохромних елегантних образів / Фото Pinterest

Костюм можна урізноманітнити цікавими аксесуарами. Наприклад, ременем чи прикрасами.