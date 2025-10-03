Більше не білявка: Памела Андерсон кардинально змінила колір волосся
- Памела Андерсон змінила свій звичний блонд на мідно-рудий відтінок волосся та зробила зачіску шеггі.
- Акторка продовжує експериментувати зі своїм стилем, відмовляючись від макіяжу та змінюючи колір волосся, щоб відобразити свої вікові зміни.
Акторка Памела Андерсон вражала прихильників відмовою від макіяжу, а тепер вирішила поекспериментувати ще й за допомогою кольору волосся. Знаменитість, яка у всіх десятиліттями асоціювалася з блондом, вирішила у 58 років додати яскравості.
Кілька днів тому актриса презентувала всім свій новий колір – мідно-рудий відтінок, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Памела вирішила не обмежувати себе лише кольором, тож зробила ще стильну зачіску шеггі.
Як виглядає Памела Андерсон?
Нова стрижка та колір волосся дозволили відійти Памелі від її звичного образу. Останнім часом акторка любить переосмислювати власний стиль, тож після численних появ без макіяжу на червоних доріжках, вирішила демонструвати свої вікові зміни так, як їй заманеться, тож змінила холодний тон волосся на яскравіший.
Дедалі частіше всі звертаються до фарбувань в стилі 90-х років, втім Памела вирішила зробити крок на зустріч сучасній моді. Рудий колір з мідними нотками робить обличчя теплішим та м’якішим.
Памела Андерсон на власному прикладі показує, що жінка може змінюватися в будь-якому віці. Їй пасуватиме блонд, чубчик-шторка, багатошаровість чи яскравий відтінок волосся.
Крім мідно-рудого, в моді цієї осені відтінки глибокий каштановий, медовий блонд, норковий мокко, черепаховий каштан та еспресо-каштан, пише Vogue Italia. Кожен з цих кольорів підходить для різних типів волосся і створює теплі, глибокі та виразні відтінки.
Як підстригтися восени?
Цього сезону в моді стрижки, які підкреслюють елегантність та підходять для жінок різного віку.
Популярні варіанти: чубчик-шторка, біксі, трініті, міні-муллет, та шеггі. Останній варіант стрижки обрала для себе Памела Андерсон.
Часті питання
Який новий колір волосся обрала Памела Андерсон?
Памела Андерсон обрала мідно-рудий відтінок для свого нового кольору волосся — це дозволило їй відійти від звичного образу.
Як нова зачіска Памели Андерсон співвідноситься з сучасними трендами?
Нова зачіска Памели Андерсон — стильна шеггі — відображає сучасні модні тенденції, відходячи від класичних стилів 90-х.
Які інші кольори волосся є модними цієї осені?
Цієї осені в моді такі відтінки, як глибокий каштановий, медовий блонд, норковий мокко, черепаховий каштан та еспресо-каштан — кожен з них створює теплі та виразні відтінки.