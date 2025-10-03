Акторка Памела Андерсон вражала прихильників відмовою від макіяжу, а тепер вирішила поекспериментувати ще й за допомогою кольору волосся. Знаменитість, яка у всіх десятиліттями асоціювалася з блондом, вирішила у 58 років додати яскравості.

Кілька днів тому актриса презентувала всім свій новий колір – мідно-рудий відтінок, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Памела вирішила не обмежувати себе лише кольором, тож зробила ще стильну зачіску шеггі.

Як виглядає Памела Андерсон?

Нова стрижка та колір волосся дозволили відійти Памелі від її звичного образу. Останнім часом акторка любить переосмислювати власний стиль, тож після численних появ без макіяжу на червоних доріжках, вирішила демонструвати свої вікові зміни так, як їй заманеться, тож змінила холодний тон волосся на яскравіший.

Дедалі частіше всі звертаються до фарбувань в стилі 90-х років, втім Памела вирішила зробити крок на зустріч сучасній моді. Рудий колір з мідними нотками робить обличчя теплішим та м’якішим.

Памела Андерсон на власному прикладі показує, що жінка може змінюватися в будь-якому віці. Їй пасуватиме блонд, чубчик-шторка, багатошаровість чи яскравий відтінок волосся.

Крім мідно-рудого, в моді цієї осені відтінки глибокий каштановий, медовий блонд, норковий мокко, черепаховий каштан та еспресо-каштан, пише Vogue Italia. Кожен з цих кольорів підходить для різних типів волосся і створює теплі, глибокі та виразні відтінки.

