Памела Андерсон знову вийшла у світ без макіяжу: захоплюючий образ

Зірка серіалу "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон з’явилася на знаменитому заході в ніжному образі й вчергове постала перед фотографами без макіяжу. Вже тривалий час акторка на світські заходи не використовує декоративну косметику й демонструє природну красу.

57-річна акторка та модель на 31-шу церемонію нагородження премії Гільдії кіноакторів США з’явилася в ніжному аутфіті й підкорила своїм образом глядачів та шанувальників, пише 24 Канал.

Дивіться також Зірка "Пліткарки" одягнула сукню від українського бренду BEVZA: ефектний вихід

Особливість престижної кінопремії SAG Awords у тому, що переможців обирають самі актори. Памела Андресон стала запрошеною гостею, щоб вручити перемогу молодшому брату Маколея Калкіна.

Ніжний образ Памели Андерсон

На важливу подію Памела Андерсон одягнула білосніжну сукню від бренду Dior. Акторка обрала досить лаконічне плаття на одне плече із рукавом-накидкою, який спадав до підлоги й перетворився на довгий шлейф.

На шию знаменитість одягнула срібний ланцюжок з кулоном та доповнила look сріблястими сережками. Біляве волосся акторка вирішила вкласти в голлівудські локони.



Красивий образ Памели Андерсон / Фото Pexels

Вже вчергове акторка продемонструвала свій вихід на важливу подію без макіяжу. Чимало людей захоплюються тим, що вона не боїться віку й демонструє свою природну красу.

Причиною відмови від косметики й бажання відкрито демонструвати своє обличчя на публіці в знаменитості з’явилося після роботи над власним шоу "Райський сад Памели". Окрім того, причиною стала смерть її візажистки Алексіс Фогель, з якою вона працювала багато років.

З природним макіяжем Памела Андерсон почала з’являтися від 2019 року й зазначає, що в такому образі відчуває себе дуже добре.