Образи Келлі Разерфорд складаються з нейтральних кольорів – від білого до чорного, від верблюжого до слонової кістки, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку акторку. Нещодавно акторка продемонструвала ахроматичний look в білому й чорному кольорі.

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Келлі Разерфорд в сукні BEVZA

Акторка обрала для себе сукню-фартух з відкритою спідницею з екошкіри. Придбати таке плаття у київському ЦУМі можна за 18 тисяч гривень. Вбрання знаменитість одягнула з колекції 2024 року. Сукню Келлі поєднала з білою футболкою, чорними лакованими туфлями Мері Джейн з трьома ремінцями та доповнила сумкою Dior.

Щоб створити розслаблений аутфіт, акторка створила пучок на волоссі та довершила вихід чорними сонцезахисними окулярами.

Додамо, що Келлі Разерфорд є великою шанувальницею суконь-вишиванок. У її гардеробі є вбрання від українських брендів Vita Kin, Etnodim, Yuliya Magdych, BOBKOVA, GASANOVA, Katimo.

Келлі Резерфорд одягнула довгу сукню з льону від бренду BOBKOVA. Це вбрання з колекції весна/літо 2024 коштує 20 тисяч гривень.

Голлівудська знаменитість має шубу від BAZHANE, плаття від GUNIA Project, дублянку від KULAKOVSKY та ще багато інших речей.

Акторка у коричневій дублянці з білою овчиною від українського бренду KULAKOVSKY.