Акторка Міла Йовович народилася в Києві, але в 5-річному віці емігрувала з батьками до США, пише 24 Канал. Окрім українського коріння зірка має чорногорське походження по лінії батька. Справжнє ім’я зірки – Міліца Богданівна Йовович. Уродженка Києва вирішила для видання Vogue Czechoslovakia покрасуватися в речах від українських дизайнерок.

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Міла Йовович в українських брендах

На обкладинці видання голлівудська акторка постала в чорній перуці з коротким чубчиком та в персиковій сукні з напівпрозорої сітки від українського бренду Lever Couture. Сукня на одне плече та з боків була доповнена нашаруванням тканини й стрічок, які нагадували бутони квітів.



Міла Йовович у сукні від Lever Couture / Фото з сайту глянцю

Для березневого номера знаменитість вирішила приміряти ще одну річ від українського бренду, тому одягнула шкіряне пальто від української дизайнерки Лілії Літковської. Під низ вона одягнула металізований корсет з об’ємними чашечками, а чорне пальто ідеально довершило ефектний look.



Міла Йовович у пальто від Лілії Літковської / Фото з сайту глянцю

Міла Йовович також позувала на кріслі у чорній сукні з горловиною без рукавів, спідниця якої була оздоблена багатьма смужками з люверсами. Зухвалий образ довершили сірі туфлі-човники на підборах.



Міла Йовович у зйомці для Vogue Czechoslovakia / Фото з сайту глянцю

Це вже не вперше Міла Йовович одягає сукню від Лесі Верлінгієрі. У травні 2022 року американська акторка прилетіла в Канни. На Лазурному березі знаменитість відвідала благодійний вечір amfAR у розкішній блакитній сукні від бренду Lever Couture.