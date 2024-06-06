Пара знайшла під своїм будинком моторошну кімнату з водою: її призначення шокує

Подружжя з Мічигану, яке ремонтувало будинок, виявило під старим джакузі кімнату, наповнену водою.

Що за приміщення знайшла пара та який воно має вигляд, розповідаємо далі.

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Як пара знайшла кімнату з водою під своїм будинком

Гейлі Гілмартін та її чоловік Тревор, які живуть поблизу озера Гурон, що відокремлює США від Канади, виявили моторошну, заповнену водою кімнату, коли знімали старе, зламане джакузі посеред свого будинку. Виявилося, що знайдене приміщення з'єднане трубою з водоймою.

Ми пірнали з аквалангом і знайшли інший кінець труби, який являє собою величезний тунель,

– розповіла жінка, зазначивши, що відкачати воду неможливо, тому що кімната все ще наповнюється водою з озера Гурон і річок, з якими воно пов’язане.

Саме ж приміщення майже порожнє, за винятком опорного стовпа та обшитої дерев'яними панелями стіни, яка, на думку пари, з’єднується з системою тунелю.

Як виглядає моторошна кімната: дивіться відео

Подружжя, яке придбало нерухомість у 2020 році, пізніше дізналося, що кілька сусідів також мають подібні тунелі й кімнати під своїми будинками.

Найімовірніше, що вони використовувалися століття тому, коли в епоху сухого закону озеро Гурон і прилегла річка Сент-Клер стали критично важливими водними шляхами, які човнярі та злочинні синдикати використовували для постачання контрабандного алкоголю з півночі кордону. За словами експертів, на цю територію припадало 75% заборонної діяльності.

Дізнавшись про імовірний зв’язок з історією, родина опублікувала у тікток свої пригоди у роликах, які зібрали мільйони переглядів.

В одному з них Гейлі Гілмартін поділилась, що наступним проєктом може бути видалення дерев'яної стіни у "водній кімнаті", і пообіцяла більше оновлень.